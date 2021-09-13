В Украине могут ввести накопительный уровень пенсий

При возможности перераспределения расходов между работодателем и сотрудником возможна накопительная пенсионная система.
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Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
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