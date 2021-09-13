13.09.2021 14:48 Виталий Хиневич

В Украине могут ввести накопительный уровень пенсий

При возможности перераспределения расходов между работодателем и сотрудником возможна накопительная пенсионная система.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Интерфакс Украина».

Отмечается, что внедрение накопительного компонента не должно выполняться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков.

В случае принятия решения о дальнейшем переходе к введению накопительных пенсий в Украине должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования нового инструмента.

"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", – сообщила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Напомним, правительство Украины инициировало повышение пенсионных выплат и стипендий.