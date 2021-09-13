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13.09.2021  14:48   Виталий Хиневич

В Украине могут ввести накопительный уровень пенсий

При возможности перераспределения расходов между работодателем и сотрудником возможна накопительная пенсионная система.

Пенсионная система в Украине может измениться
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Интерфакс Украина».
 
Отмечается, что внедрение накопительного компонента не должно выполняться за счет нынешних пенсионеров или будущих налогоплательщиков.
 
В случае принятия решения о дальнейшем переходе к введению накопительных пенсий в Украине должна быть открытая и прозрачная дискуссия относительно финансирования нового инструмента.
 
"Это может, например, происходить через некоторую форму распределения расходов между работодателем, сотрудником и правительством, без влияния на текущие поступления Пенсионного фонда", – сообщила вице-президент Всемирного банка по делам региона Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.
 
Напомним, правительство Украины инициировало повышение пенсионных выплат и стипендий.
 
Источник:   Интерфакс Украина
 Тэги:  харьков
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