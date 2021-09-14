Сделала селфи и прыгнула с крыши: в Харькове 15-летний подросток покончила с собой

На Новых домах 15-летняя девочка покончила с собой.
Трагедия произошла вечером 13 сентября в девятиэтажке по улице Героев Сталинграда, 189 в Харькове, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на соцсети.
По словам очевидцев, 15-летняя девушка бросилась с крыши девятиэтажки и разбилась насмерть.
По неподтвержденным официально данным, девушка гуляла с подругой и рассказывала, что хочет покончить с собой. Под предлогом посмотреть красивый закат поднялась вместе с подругой на крышу дома. Сделала селфи, отдала телефон подруге, разбежалась и прыгнула вниз.
Подробности выясняются.
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