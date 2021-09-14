14.09.2021 14:05 Виталий Хиневич

В Украине хотят упразднить государственных нотариусов

50 народных избранников из разных фракций парламента подали на рассмотрение в Верховную Раду соответствующий законопроект по регулированию нотариата.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.

Отмечается, что авторы законопроекта намерены ликвидировать деятельность государственных нотариусов и сделать нотариат полностью автономным.

Помимо этого, предлагается открыть частным нотариусам доступ к Единому демографическому реестру для проверки документов.

Участники рынка поддержали идею, сообщив, что качество государственных регистраторов уступает частным, а цены существенно не отличаются.

Напомним, государственный регистратор в Харьковской области переписал недвижимости на миллионы гривен.