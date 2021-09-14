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14.09.2021  14:05   Виталий Хиневич

В Украине хотят упразднить государственных нотариусов

50 народных избранников из разных фракций парламента подали на рассмотрение в Верховную Раду соответствующий законопроект по регулированию нотариата.

В Украине хотят упразднить государственных нотариусов
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Верховной Рады Украины.
 
Отмечается, что авторы законопроекта намерены ликвидировать деятельность государственных нотариусов и сделать нотариат полностью автономным.
 
Помимо этого, предлагается открыть частным нотариусам доступ к Единому демографическому реестру для проверки документов.
 
Участники рынка поддержали идею, сообщив, что качество государственных регистраторов уступает частным, а цены существенно не отличаются. 
 
Напомним, государственный регистратор в Харьковской области переписал недвижимости на миллионы гривен.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  харьков
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