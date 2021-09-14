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14.09.2021  14:22   Рита Парфенова

Карта харьковчанина: каких скидок хотят молодые мамы Харькова (видео)

В список первоочередных желаний вошли молочная кухня и памперсы.

каких скидок хотят молодые мамы Харькова

Как сообщает РЕДПОСТ  в Харькове начали выдавать «Карту харьковчанина», которая предоставляет массу возможностей для своих владельцев. Список привилегий и бонусов обещают со временем расширить. Какие льготы хотят получить молодые мамочки Харькова, узнавали со ссылкой на «Харьковские известия».

«Я бы хотела, чтобы разработчики предусмотрели возможность пользоваться «Карточкой харьковчанина» в поликлинике, на молочной кухне, в детском саду, чтобы оплачивать проезд. Хочется максимум возможностей, чтобы появилось у этой Карты», — говорит харьковчанка Александра.

«Было бы неплохо подвязать к «Карте харьковчанина» молочную кухню, чтобы скидки были на продукцию для малышей», – солидарна с Александрой Инна.

«Очень много денег уходит на памперсы, приходится покупать ребенку дополнительное питание, очень много трат. Я бы с удовольствием покупала продукты на детской молочной кухне со скидкой по Карте харьковчанина. Это было бы очень хорошо», — считает Даша.

«Мы хотим, чтобы молочная кухня присоединилась к проекту «Карта харьковчанина». Мы очень любим продукцию предприятия. Но не всегда покупаем, а со скидкой, конечно, будем покупать чаще», — говорит Татьяна.

«Я обязательно буду оформлять «Карточку харьковчанина». Жду от нее много бонусов, обязательно скидки, чтобы хорошие были. Мне это важно», — говорит молодая мама Юлия.



Кстати, получить «Карту харьковчанина» можно двумя способами:

  1. заполнить анкету на получение в электронном виде. Это можно сделать на Портале электронных сервисов. Или заполнить анкету в приложении «Мой Харьков».
  2. получить и заполнить анкету-заявление в центрах предоставления административных услуг города Харькова, по месту учебы — для школьников и студентов, по месту работы — для работников коммунальных предприятий, учреждений, организаций и исполнительных органов Харьковского городского совета, а также в управлениях социальной защиты населения города Харькова.

Напомним, с «Карточкой харьковчанина» можно будет покупать многие категории товаров и услуг со скидкой, ездить в городском транспорте и бесплатно проходить в Харьковский зоопарк.

Напомним, уже более 150 предприятий присоединились к городскому проекту «Карта харьковчанина», который предоставит жителям города специальные условия обслуживания и позволит экономить на ежедневных расходах.
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  карта харьковчанина, харьков
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Комментариев: 1

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Наталья // 2021-09-14 15:04:52 // Ответить
Также не плохо было бы, если бы карточка Харьковчанина предоставляла бы скидки на: 1. Корма для животных и наполнители для кошачьих туалетов - тогда меньше бы животных оказывалось бы на улице; 2. Скидки на стерилизацию домашних животных; 3. Скидки на оплату проезда для владельцев домашних животных (которые покупают корм и кормят своих животных) и опекунов бездомных животных; 4. Скидки на коммунальные услуги для владельцев домашних животных (которые покупают корм и кормят своих животных) и опекунов бездомных животных.

 

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