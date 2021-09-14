14.09.2021 14:49 Дмитрий Колоней

Обокрал племянницу: под Харьковом задержали дядю-рецидивста

В пригороде Харькова отсидевший родственник обчистил дом.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь сайт Нацполиции, 2 августа 2021 года к полицейским Купянского райотдела обратилась 36-летняя жительница Ковшаровки, заявившая о том, что из квартиры, в которой она живет, похитили бытовую технику, кухонные принадлежности и детские вещи.

Поднятые на ноги стражи порядка оперативно вычислили преступника - им оказался 49-летний дядя женщины, только отсидевший срок в тюрьме за покушение на убийство.

Выяснилось, что женщина вместе с ребенком жила в квартире этого человека, пока он отбывал наказание за решеткой. После освобождения мужчина вернулся в дом, пока племянницы не было дома, похитил ее вещи и продал их.

10 сентября следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему светит до 5 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове задержали рецидивиста , обокравшего храм

одной из религиозных организаций в Слободском районе.