    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Обокрал племянницу: под Харьковом задержали дядю-рецидивста
14.09.2021  14:49   Дмитрий Колоней

Обокрал племянницу: под Харьковом задержали дядю-рецидивста

В пригороде Харькова отсидевший родственник обчистил дом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь сайт Нацполиции, 2 августа 2021 года к полицейским Купянского райотдела обратилась 36-летняя жительница Ковшаровки, заявившая  о том, что из квартиры, в которой она живет, похитили бытовую технику, кухонные принадлежности и детские вещи. 
 
Поднятые на ноги стражи порядка оперативно вычислили преступника - им оказался 49-летний дядя женщины, только отсидевший срок в тюрьме за покушение на убийство. 
 
Выяснилось, что женщина вместе с ребенком жила в квартире этого человека, пока он отбывал наказание за решеткой. После освобождения мужчина вернулся в дом, пока племянницы не было дома, похитил ее вещи и продал их. 
 
10 сентября следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Ему светит до 5 лет лишения свободы. 
 
Досудебное расследование продолжается. 
 
Напомним, ранее мы писали  о том, что в Харькове задержали рецидивиста, обокравшего храм
одной из религиозных организаций в Слободском районе.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  кража, воровство, харьков, обокрал племянницу, рецидивист
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Криминал и происшествия Харьковский суд вынес приговор "сладкому" клептоману 20.08 Криминал и происшествия "Украл, не выпил - в тюрьму": двое злоумышленников попытались сдать на лом имущество ХТС 22.07 Криминал и происшествия Жизни прохожих были в опасности: на Салтовке украли ограждение
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 