Под Харьковом посреди поля сгорел сторож (фото)

Смерть наступила в результате пожара в бытовом вагончике.
О гибели сторожа в результате пожара сотрудникам Нацполиции Богодуховского района сообщили днем 19 января, передает РЕДПОСТ.
Сам пожар в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка Краснокутской ОТГ, произошел около шести часов утра. Сотрубники ГСЧС не вызывались, пожар самоликвидировался. Прохожие увидели только следы пепелища после пожара.
В сгоревшем вагончике площадью 6 кв.м. обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации.
Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
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