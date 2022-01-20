20.01.2022 09:21 Рита Парфенова

Под Харьковом посреди поля сгорел сторож (фото)

Смерть наступила в результате пожара в бытовом вагончике.

О гибели сторожа в результате пожара сотрудникам Нацполиции Богодуховского района сообщили днем 19 января, передает РЕДПОСТ.



Сам пожар в бытовом вагончике, стоявшем в поле возле села Ковалевка Краснокутской ОТГ, произошел около шести часов утра. Сотрубники ГСЧС не вызывались, пожар самоликвидировался. Прохожие увидели только следы пепелища после пожара.



В сгоревшем вагончике площадью 6 кв.м. обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации.



Вероятная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 16 января около 15:54 спасателям поступила информация о пожаре в селе Копанки Изюмского района. К моменту прибытия пожарных на место происшествия, огнем был охвачен фактически весь дом. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Во время локализации пожара было найдено тело 66-летней собственницы дома.