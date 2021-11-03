03.11.2021 21:26

Аргументов нет: суд отказал Добкину в пересчете голосов

В Харьковском окружном административном суде 3 ноября рассматривали иски кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина



РЕДПОСТ

Как стало известно РЕДПОСТ, представитель Михаила Марковича Добкина Анатолий Родзинский требовал обязать территориальные избирательные комиссии провести повторный пересчет голосов на отдельных избирательных участках.

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Однако Харьковский окружной административный суд отказал в исковых заявлениях представителям Михаила Добкина. Представители Фемиды при оглашении решения заявили, что адвокаты кандидата в мэры не предоставили фундаментальных доказательств о нарушениях. Сегодня в суде рассматривали 6 исков, во всех заявлениях Михаилу Добкину было отказано.

Напомним, ранее мы писали о том, что представлять интересы Добкина в суде взялся одиозный депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский. Примечательно, что сам Михаил Добкин, имея в своем окружении целый штат юристов, не решился "бросить в бой" ни одного. Не стоит исключать и тот факт, что они, зная избирательный кодекс, поняли бесперспективность рассмотрения заявлений Харьковским окружным административным судом.