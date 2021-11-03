ДТП: Авария Daewoo и Honda - розыск свидетелей столкновения в Харькове (фото, видео)

03.11.2021 20:50 Дмитрий Колоней

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий произошла авария с участием Daewoo Lanos и Honda. Всем, кто кто-то снял ДТП на регистратор или стоял рядом и видел, что произошло просьба обращаться к Роману по телефону 0633333673.