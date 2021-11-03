ДТП: Авария Daewoo и Honda - розыск свидетелей столкновения в Харькове (фото, видео)
Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, к харьковчанам обратились за помощью в поиске очевидцев ДТП. Столкновение произошло сегодня, 3 ноября 2021 года около 18:00.
На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий произошла авария с участием Daewoo Lanos и Honda. Всем, кто кто-то снял ДТП на регистратор или стоял рядом и видел, что произошло просьба обращаться к Роману по телефону 0633333673.
Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются очевидцы смертельной аварии на Одесской. Всем, кому известна информация по поводу данной аварии, и у кого есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просят обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследование преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Роговому Артему Александровичу.