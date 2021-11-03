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03.11.2021  20:50   Дмитрий Колоней

ДТП: Авария Daewoo и Honda - розыск свидетелей столкновения в Харькове (фото, видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий столкнулись Daewoo и Honda
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, к харьковчанам обратились за помощью в поиске очевидцев ДТП. Столкновение произошло сегодня, 3 ноября 2021 года около 18:00.
 
ДТП Харьков: На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий столкнулись Daewoo и Honda
 
ДТП Харьков: На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий столкнулись Daewoo и Honda
 
ДТП Харьков: На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий столкнулись Daewoo и Honda
 
На перекрёстке улиц Леся Сердюка и Натальи Ужвий произошла авария с участием Daewoo Lanos  и Honda. Всем, кто кто-то снял ДТП на регистратор или стоял рядом и видел, что произошло просьба обращаться к Роману по телефону 0633333673.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что разыскиваются очевидцы смертельной аварии на Одесской. Всем, кому известна информация по поводу данной аварии, и у кого есть видеозаписи происшествия или другие видеозаписи до и после ДТП, просят обратиться по телефону (057)715-71-60 или в отдел расследование преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области по адресу: г. Харьков, ул. Маяковского, 22, к следователю Роговому Артему Александровичу.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, розыск очевидцев
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