03.11.2021 19:58

В Харькове стартует Месяц цифровой грамотности

Масштабная информационная кампании должна вдохновить харьковчан на освоение цифровых навыков.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о начале Месяца цифровой грамотности. Предполагается, что эта масштабная информационная кампания вдохновит украинцев на освоение цифровых навыков.

Каждый день в течение ноября Минцифра совместно с партнерами будет:

рассказывать о цифровых компетентностях и проводить интерактивные квесты;

организовывать образовательные онлайн-события;

проводить в социальных сетях конкурсы на тему цифровой грамотности с подарками;

презентовать пошаговые инструкции по пользованию онлайн-сервисами.

Также планируется провести национальный тест по цифровой грамотности для граждан, учителей, медиков, госслужащих.

Информацию об активностях во время Месяца цифровой грамотности можно отслеживать в соцсетях по хэштегу #DigitalMonth

Напомним, что, по статистике, 53% украинцев владеют цифровой грамотностью ниже базового уровня. Одной из стратегических целей Министерства цифровой трансформации является обучение 6 млн украинцев цифровой грамотности за три года.