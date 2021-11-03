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03.11.2021  19:58   

В Харькове стартует Месяц цифровой грамотности

Масштабная информационная кампании должна вдохновить харьковчан на освоение цифровых навыков.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, Министерство цифровой трансформации Украины сообщило о начале Месяца цифровой грамотности. Предполагается, что эта масштабная информационная кампания вдохновит украинцев на освоение цифровых навыков.
 
Каждый день в течение ноября Минцифра совместно с партнерами будет:
  • рассказывать о цифровых компетентностях и проводить интерактивные квесты;
  • организовывать образовательные онлайн-события;
  • проводить в социальных сетях конкурсы на тему цифровой грамотности с подарками;
  • презентовать пошаговые инструкции по пользованию онлайн-сервисами.
Также планируется провести национальный тест по цифровой грамотности для граждан, учителей, медиков, госслужащих.
 
 
Информацию об активностях во время Месяца цифровой грамотности можно отслеживать в соцсетях по хэштегу #DigitalMonth.
 
Напомним, что, по статистике, 53% украинцев владеют цифровой грамотностью ниже базового уровня. Одной из стратегических целей Министерства цифровой трансформации является обучение 6 млн украинцев цифровой грамотности за три года.
 
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  месяц цифровой грамотности, харьков, украина
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