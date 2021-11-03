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03.11.2021  22:29   

Выборы в Харькове: агитация пенсионерки членами избирательной комиссии оказалась фейком

В Харькове раскрыли очередной фейк, распространенный в Интернет в день выборов. В сети выложено постановочное видео, в котором пожилую женщину агитируют проголосовать на дому за Игоря Терехова.

Кадр из видео
 
Как стало известно РЕДПОСТ из собственных источников, правоохранители, во время мониторинга интернет-ресурсов обнаружили видео, на котором якобы члены избирательной комиссии агитируют пожилую женщину голосовать за кандидата в мэры Харькова - Игоря Терехова.
 
Предварительно было установлено, что избирателем могла оказаться Петренко К.И, 1938 г.р., проживающая в Шевченковском районе. Однако ее дочь сообщила, что ее матери, Петренко Клавдии Ивановны, уже почти год как нет в живых, предоставив в доказательство свидетельство о смерти. Кроме того, на видео - не их квартира. Также были допрошены соседи умершей, они подтвердили ее слова.
 
Полицейскими открыто производство по ч. 1 ст. 157 УК Украины - деяние - препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму.
 
В настоящее время ведутся следственные действия. Полиция устанавливает личности авторов видео.
 
Тэги:  полиция, выборы, харьков
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