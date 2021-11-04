04.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 ноября

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.

4 ноября в Харькове и области ожидается туман, видимость 200–500 м. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер южный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 35%. Магнитосфера снова беспокойна. В утренние и вечерние часы будут происходить слабые магнитные бури. Людям, особенно метеозависимым, нужно быить внимательнее к своему здоровью и хотя бы соблюдать режим сна.



Народные приметы. Если день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания.