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04.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 ноября

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.

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4 ноября в Харькове и области ожидается туман, видимость 200–500 м. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер южный, 3 м/с​​. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 35%. Магнитосфера снова беспокойна. В утренние и вечерние часы будут происходить слабые магнитные бури. Людям, особенно метеозависимым, нужно быить внимательнее к своему здоровью и хотя бы соблюдать режим сна.

Народные приметы. Если день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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