Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 4 ноября

Весь день в Харькове будет облачным. Без существенных осадков.
4 ноября в Харькове и области ожидается туман, видимость 200–500 м. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром пасмурно, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +12°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 39%. Температура воздуха +13°...+15°C (ощущается как +16°C). Ветер южный, 3 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +10°...+9°C (ощущается как +14°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 66%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 35%. Магнитосфера снова беспокойна. В утренние и вечерние часы будут происходить слабые магнитные бури. Людям, особенно метеозависимым, нужно быить внимательнее к своему здоровью и хотя бы соблюдать режим сна.
Народные приметы. Если день начнется туманом — оттепели быть, а если ясный день — жди похолодания.
День предоставит массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
В Харькове – теплая и влажная погода, без осадков. Утром туман, видимость 200-500 метров.
5 ноября, в день памяти святого апостола Иакова (Якова) справляли последние осенины – проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажность:
давление:
ветер: