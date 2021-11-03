03.11.2021 17:41

Аутсайдер поможет аутсайдеру: Родзинский стал адвокатом Добкина

Сегодня, 3 ноября, в Харьковском окружном административном суде начали рассматривать иски кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина, который требует обязать территориальные избирательные комиссии провести повторный пересчет голосов на отдельных избирательных участках.

Представлять интересы Добкина взялся одиозный депутат Харьковского городского совета от ОПЗЖ Анатолий Родзинский. Примечательно, что сам Михаил Добкин, имея в своем окружении целый штат юристов, не решился "бросить в бой" ни одного. Не стоит исключать и тот факт, что они, зная избирательный кодекс, поняли бесперспективность рассмотрения заявлений Харьковским окружным административным судом.

Напомним, еще в далеком 2014 году Анатолий Родзинский стал кандидатом в народные депутаты на внеочередных парламентских выборах от Блока Петра Порошенко по 170-му одномандатному избирательному округу (Московский район Харькова).

По мнению экспертов, харьковский адвокат пытался получить депутатскую неприкосновенность, преследуемый украинской Фемидой за совершение ряда махинаций в обеих столицах. Так, уже во время избирательной кампании Координационный Совет городских общественных организаций инвалидов города Киева обратился к Президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отозвать кандидатуру Анатолия Родзинского , которого «Блок Петра Порошенко» выдвинул в кандидаты в народные депутаты. По словам активистов, Родзинский приложил усилия к тому, чтобы инвалиды потеряли свое здание в Киеве.