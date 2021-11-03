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03.11.2021  18:50   Дмитрий Колоней

Групповое изнасилование: под Харьковом двое напали на девушку в центральном парке (фото)

Под Харьковом будут судить насильников.

Криминал Харьков: Двое мужчин изнасиловали девушку в центральном парке Изюма
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, по информации руководителя окружной прокуратуры Николая Дементьева, установлено, что в мае 2021 года двое мужчин возле торгового центра в центральном парке Изюма, изнасиловали девушку. 
 
Криминал Харьков: Двое мужчин изнасиловали девушку в центральном парке Изюма
 
Мужчин задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщили о подозрении. 2 ноября 2021 обвинительный акт в отношении двух надругавшихся направлен в Изюмский горрайонный суд Харьковской области.
 
 
Обвиняемым светит тюремный срок от семи до двенадцати лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в поселке под Харьковом трое подростков изнасиловали мальчика с недостатками развития. В поселке Песочин Харьковской области двое восьмиклассников и один ученик девятого класса изнасиловали 6-летнего мальчика с недостатками развития в заброшенном здании. Весь процесс подростки сняли на видео, которое потом предлагали купить в школе за 50 гривен.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  изнасилование, центральный парк, харьков, изюм, торговый центр
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