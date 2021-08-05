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05.08.2021  10:56   

В харьковском электродепо "Московское" показали, как обслуживается подвижной состав метрополитена (фото)

Безопасность перевозок пассажиров в харьковской подземке в приоритете коммунального предприятия "Харьковский метрополитен".


РЕДПОСТ
 
Ежедневно все 226 вагонов проходят техническую проверку. Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили на предприятии. В случае каких-либо неполадок, вагоны отправляются на ремонт.
 
Все вагоны выходят на линию строго после плановой технической проверки в депо.
 
Кроме того, в условиях пандемии весь подвижной  состав электродепо ежедневно моют и проводят дезинфекцию. Все санитарные работы по обработке вагонов проводят в электродепо.
 
Справка: Электродепо «Московское» (официальное название ТЧ-1) – исторически первое электродепо Харьковского метрополитена, введено в эксплуатацию в 1975 году.
 
Обслуживает Холодногорско-Заводскую и, заодно, Алексеевскую линию.
 
Депо расположено возле Коммунального моста (точнее, путепровода) в районе поселка Евгеньевка.
 
Электродепо как структурное подразделение метрополитена, оказывающее услуги по перевозке населения и выполняющее производственные, научные и другие виды деятельности, организовано 6 августа 1984 года.

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Тэги:  метрополитен, харьков
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