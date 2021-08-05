Август зажигает: пожарные ликвидируют возгорания в экосистемах Харьковской области

За сутки в службу спасения поступило 13 сообщений о возгораниях на открытых территориях.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу чрезвычайников. Общая площадь распространения огня за прошедшие сутки составила порядка 5 гектаров.
Отмечается, что 4 августа в селе Отрадное Купянского района горела стерня на площади 2 гектаров. На локализация огня пожарным понадобилось около 2 часов.
В областной Службе Спасения в очередной раз напоминают про правила обращения с огнем и призывают граждан не разводить огонь на открытых территориях, не палить траву и прочий сухостой, а также убедительно просят не разрешать играть детям со спичками и зажигалками.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о пожарных, которые 17 раз за сутки ликвидировали последствия стихии
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