28.04.2022 11:17 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 апреля

За прошедшие сутки в Харькове не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 147 человек. Выздоровело 282 850 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 262 человека.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. По одному заболевшему выявлено в в Харьковском, Купнском и Красноградском районах области.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 апреля.