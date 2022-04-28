Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 28 апреля

За прошедшие сутки в Харькове не зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 147 человек. Выздоровело 282 850 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 262 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. По одному заболевшему выявлено в в Харьковском, Купнском и Красноградском районах области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 27 апреля.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
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