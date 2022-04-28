28.04.2022 11:21 Виталий Хиневич

Стало известно, как переселенцы могут получить прививочную карту ребенка

Для зачисления ребенка в учебное заведение на новом месте необходимо иметь документ о вакцинации.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что граждане, которые из-за войны были вынуждены вместе с детьми выехать на длительный период за пределы Харькова или за границу, могут сделать дистанционно прививочную карту.

Для получения копии карты профилактических прививок ребенка (Форма первичной учетной документации №063/о) родителям необходимо обратиться с соответствующим запросом в лечебное учреждение или к педиатру, с которым была подписана декларация на оказание первичной медицинской помощи ребенку.

Сделать это можно по телефону, электронной почте или с помощью мессенджеров (Viber, Telegram). Для подтверждения вакцинального статуса достаточно сообщить фамилию, имя, отчество и год рождения ребенка.