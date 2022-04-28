На жилые дома Харькова сбросили противотанковую бомбу

В результате обстрела повреждены дома в Киевском районе Харькова
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.
По данным следствия, 27 апреля 2022 года военнослужащие рф сбросили противотанковую мину ПТМ-1 на частный сектор в Киевском районе Харькова. Взрыв частично повредил дома в частных домовладениях района.
Представители полиции, СБУ и облпрокуратуры провели осмотр места происшествия. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Напомним, три человека погибли и четверо получили ранения во время обстрела Салтовки днем 26 апреля.
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