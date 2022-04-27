27.04.2022 11:17 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 27 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 5 случаев заражения коронавирусом в Харькове.





Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 144 человека. Выздоровело 282 620 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 490 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (в том числе у 5 жителей города Харькова). 2 человека заболели в Богодуховском районе.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 26 апреля.