26.04.2022 10:51 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 4 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 137 человек. Выздоровело 282 515 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 589 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском районе, 1 - в Лозовском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 апреля.