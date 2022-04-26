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26.04.2022  10:51   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 26 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 4 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 137 человек. Выздоровело 282 515 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 589 человек.

 За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в трех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). 1 человек заболел в Богодуховском районе, 1 - в Лозовском.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 26 апреля 2022 года

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 25 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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