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25.04.2022  11:35   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 3 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 133 человек. Выздоровело 282 324 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 17 777 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 3 человек (все 3 - жители города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 23 апреля.

Тэги:  коронавирус, харьков
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