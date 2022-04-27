27.04.2022 11:33 Рита Парфенова

Сколько порывов на водоводах устранили в Харькове 26 апреля

Коммунальщики продолжают ремонтировать трубопроводы холодного водоснабжения, невзирая на активные боевые действия.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал», 26 апреля бригады аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» ликвидировали шесть повреждений на городских водоводах и приведели в порядок семь смотровых колодцев.

Сегодня, 27 апреля, на восстановление водорснабжения почти во всех районах города вышли 20 аварийных бригад.

Лабораторией санитарно-эпидемиологического контроля ежедневно проводятся исследования качества воды. Специалисты подтверждают, что качество водопроводной воды, которая подается в дома харьковчан, соответствует всем санитарно-гигиеническим нормам.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по тел.: 15-33.

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