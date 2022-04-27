27.04.2022 11:38 Виталий Хиневич

Чат-бот создал харьковчанин для поиска врачей

Харьковчанин Роман Соломин создал бот для поиска врачей в Telegram.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне.

Сообщается, что житель Харькова Роман Соломин создал чат-бот, который позволяет получить бесплатную консультацию врачей со всей Украины. Чаще всего люди обращаются к специалистам, находясь в бомбоубежищах или на временно оккупированных территориях. Имеется спрос на врачей разных категорий, сюда входят и педиатры, гинекологи, психотерапевты, дерматологи, офтальмологи.

"Если у врача есть возможность – он может приехать к пациенту. У нас неоднократно были ситуации, когда пациенты в отзывах писали, что нашли врача, ведь он был недалеко от дома пациента", – рассказал Роман Соломин.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно перейти по ссылке . Далее человек описывает свои симптомы. После чего бот анализирует сообщение и рекомендует нужного специалиста. После чего, сообщение от пациента получают все медицинские работники данной специальности, и один из них предоставляет консультацию.

Кроме этого отмечается, что данный чат-бот МОЗ Украины включил в список полезных интернет платформ для людей.