За сутки Харьков пережил десяток обстрелов: оперативная сводка

За прошедшие сутки русские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Обстрелы велись из РСЗО, минометов 122 мм, ствольной артиллерии.
В результате обстрелов россиян за сутки по области 8 человек ранены, 1 человек погиб.
Утром продолжились обстрелы Харьковского района. Жителей просят не покидать укрытий без крайней необходимости.
Спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. В сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.
Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 28 апреля.
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Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
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