28.04.2022 10:33 Рита Парфенова

За сутки Харьков пережил десяток обстрелов: оперативная сводка

За прошедшие сутки русские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев.



Фото: Василий Голосной

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.



Обстрелы велись из РСЗО, минометов 122 мм, ствольной артиллерии.

В результате обстрелов россиян за сутки по области 8 человек ранены, 1 человек погиб.



Утром продолжились обстрелы Харьковского района. Жителей просят не покидать укрытий без крайней необходимости.



Спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. В сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 28 апреля.