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28.04.2022  10:33   Рита Парфенова

За сутки Харьков пережил десяток обстрелов: оперативная сводка

За прошедшие сутки русские войска нанесли 11 артиллерийских обстрелов по Харькову. По области обстреливали Дергачи, Золочев, Чугуев.


Фото: Василий Голосной

Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.

Обстрелы велись из РСЗО, минометов 122 мм, ствольной артиллерии.

В результате обстрелов россиян за сутки по области 8 человек ранены, 1 человек погиб.

Утром продолжились обстрелы Харьковского района. Жителей просят не покидать укрытий без крайней необходимости.

Спасатели продолжают ликвидировать боеприпасы. В сутки уничтожили 53 сняряда, в том числе и мины замедленного действия в частном секторе.

Ранее мы сообщали про оперативную обстановку в Харькове и области от ГСЧС на утро 28 апреля.

 

Тэги:  агрессия россии, олег синегубов, харьков
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