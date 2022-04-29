29.04.2022 14:24 Дмитрий Колоней

За сутки из Харькова отправлена помощь десяти громадам области

Жители Харькова и области продолжают получать гуманитарную помощь.

Как сообщает РЕДПОСТ , са сутки областной логистический центр отправил громадам Харьковщины более 100 тонн продуктов питания.

Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 28 апреля гуманитарную помощь передали в Высочанскую, Новопокровскую, Солоницевскую, Змиевскую, Южногородскую, Чугуевскую, Староверовскую, Дергачевскую, Красноградскую, Богодуховскую громады и на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".

“Вчера отправили 104 тонны продуктов питания, в том числе только мяса курицы – более 50 тонн. Также передаем овощи, макароны, молоко, воду, сладости, средства гигиены и т.д. Работа продолжается каждый день, стараемся обеспечить необходимым всех, к кому есть возможность добраться”, - сказал Олег Синегубов.

По его словам, за прошедшие сутки жители Харькова и области получили 19 700 продуктовых наборов.