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29.04.2022  14:24   Дмитрий Колоней

За сутки из Харькова отправлена помощь десяти громадам области

Жители Харькова и области продолжают получать гуманитарную помощь.

За сутки из Харькова отправлена помощь десяти громадам области
 
Как сообщает РЕДПОСТ, са сутки областной логистический центр отправил громадам Харьковщины более 100 тонн продуктов питания.
 
Как сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, 28 апреля гуманитарную помощь передали в Высочанскую, Новопокровскую, Солоницевскую, Змиевскую, Южногородскую, Чугуевскую, Староверовскую, Дергачевскую, Красноградскую, Богодуховскую громады и на пункты выдачи "Новой почты" и "Укрпочты".
 
“Вчера отправили 104 тонны продуктов питания, в том числе только мяса курицы – более 50 тонн. Также передаем овощи, макароны, молоко, воду, сладости, средства гигиены и т.д. Работа продолжается каждый день, стараемся обеспечить необходимым всех, к кому есть возможность добраться”, - сказал Олег Синегубов.
 
По его словам, за прошедшие сутки жители Харькова и области получили 19 700 продуктовых наборов.
 
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  гуманитарная помощь, продуты питания, харьков
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