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26.05.2021  16:21   

«Что? Где? Когда?»: В Харькове определен победитель студенческого чемпионата

В Харькове завершился Городской турнир по интеллектуальным играм «Что? Где? Когда?».

В Харькове определен победитель студенческого чемпионата «Что? Где? Когда?». Новости Харькова
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт горсовета, в Харькове завершился городской студенческий чемпионат«Что? Где? Когда?»  
 
В состязаниях участвовали 19 команд, ВУЗов Харькова.
 
Победила команда «Смурфики» (ХНУРЭ).
 
Второе место - за командой «Меповчане» (Молодежная организация международной экономики и предпринимательства), третье - команда «Политехники» (НТУ «ХПИ»).
 
Организаторы турнира - Харьковский городской центр досуга молодежи, Молодежный совет при Харьковском городском голове, Творческая группа Центра интеллектуального творчества «От Винта».
Тэги:  студенты, интеллектуальные игры, харьков, чемпионат, что? где? когда?
 
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