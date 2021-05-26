В Харькове определен победитель студенческого чемпионата «Что? Где? Когда?». Новости Харькова

Все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Именно поэтому день плохо подходит для творчества и креатива, зато удачен в области цифр, точных наук и конкретных решений.

До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.