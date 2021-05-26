26.05.2021 17:33

В Харькове прошел открытый концерт военного оркестра нацгвардейцев (ФОТО, ВИДЕО)

Концерт был посвящен подписанию в Харькове Меморандума о сотрудничестве между НГУ и театрами Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ , в Харькове возле здания Харьковской областной филармонии с концертной программой выступил военный оркестр Национальной академии Национальной гвардии Украины под руководством Андрея Чабанова.

Мероприятие было приурочено к подписанию Меморандума о сотрудничестве между Восточным оперативно-территориальным объединением Нацгвардии Украины, Национальной академией Нацгвардии Украины и 12 ведущими театрами Харькова, государственным цирком и Харьковской областной филармонией.

Теперь с середины мая около 1000 срочников и курсантов Национальной гвардии Украины смогут ежемесячно регулярно и бесплатно посещать лучшие спектакли и концертные программы.

В программе концерта прозвучали лучшие произведения украинской и мирового музыкального наследия: военные марши, вальсы, попурри, произведения П. Майбороды, О.Билаша, В.Матвийчука, Б.Гудмана, М. Леграна и других.