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26.05.2021  17:49   

В Харькове открыли выставку церковного искусства

В Художественном музее Харькова - экспозиция «Подих серця до Творця».


В Харькове открыли выставку церковного искусства
Как сообщает специальный корреспондент  ресурса РЕДПОСТ, в Харьковском художественном музее открыли выставку церковного искусства "Дыхание сердца".
 
Экспозиция приурочена к 100-летию митрополита Никодима.
 
Для выставки были собраны работы со всех уголков Украины.
 
Тут можно увидеть необычные фрески, старинные каноничные иконы, убранства архиепископов, работы ювелиров, различные скульптуры. 
 
Выставка продлится до 1 июля.

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Тэги:  выставка, терехов, харьков, церковное искусство
 
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