В Харькове открыли выставку церковного искусства

В Художественном музее Харькова - экспозиция «Подих серця до Творця».
Все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Именно поэтому день плохо подходит для творчества и креатива, зато удачен в области цифр, точных наук и конкретных решений.
До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Ночью без осадков. Днем без существенных осадков.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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