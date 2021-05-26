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26.05.2021  17:55   

Харьковский городской совет обжалует решение о региональном языке

Суд признал недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в городе положений закона "Об основах государственной языковой политики".


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Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на и.о. мэра Игоря Терехова. Он прокомментировал решение Харьковского окружного административного суда об отмене регионального языка в городе.
 
"Есть решение суда. Есть ссылки на правовые позиции и буквы закона. Поэтому доводы, которые сегодня получил от нашего юридического департамента, они обоснованы и на основании этих доводов мы будем подавать апелляционную жалобу в суд.
 
Суд апелляционный будет рассматривать. В городе Харькове мы признаем то, что официальный язык сегодня украинский. И мы сегодня ведем исполком и сессию городского совета на украинском языке. Но сегодня в городе Харькове почти 80% населения говорят на русском языке. И сегодня было неправильно говорить о том, что их возможность будет узурпирована.
 
Я считаю, что мы должны отстаивать мнение большинства харьковчан и их право на то, чтобы они разговаривали на том языке, на котором им удобно разговаривать. Сегодня в городе Харькове русский язык вы слышите повсюду, поэтому наша позиция такая", - отметил Игорь Терехов.
 

Тэги:  терехов, региональный язык, суд
 
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