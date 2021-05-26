26.05.2021 17:55

Харьковский городской совет обжалует решение о региональном языке

Суд признал недействительным решение Харьковского городского совета о реализации в городе положений закона "Об основах государственной языковой политики".



РЕДПОСТ

Об этом сообщает РЕДПОСТ, со ссылкой на и.о. мэра Игоря Терехова. Он прокомментировал решение Харьковского окружного административного суда об отмене регионального языка в городе.

"Есть решение суда. Есть ссылки на правовые позиции и буквы закона. Поэтому доводы, которые сегодня получил от нашего юридического департамента, они обоснованы и на основании этих доводов мы будем подавать апелляционную жалобу в суд.

Суд апелляционный будет рассматривать. В городе Харькове мы признаем то, что официальный язык сегодня украинский. И мы сегодня ведем исполком и сессию городского совета на украинском языке. Но сегодня в городе Харькове почти 80% населения говорят на русском языке. И сегодня было неправильно говорить о том, что их возможность будет узурпирована.

Я считаю, что мы должны отстаивать мнение большинства харьковчан и их право на то, чтобы они разговаривали на том языке, на котором им удобно разговаривать. Сегодня в городе Харькове русский язык вы слышите повсюду, поэтому наша позиция такая", - отметил Игорь Терехов.