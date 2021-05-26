Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Ущерб в 800 тысяч: В Харькове будут судить халатного инженера (ФОТО)
26.05.2021  18:49   

Ущерб в 800 тысяч: В Харькове будут судить халатного инженера (ФОТО)

В Харькове направлен в суд обвинительный акт в отношении доверчивого чиновника.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылась на сайт Облпрокуратуры, в халатности обвиняется один из главных инженеров Госагентства резерва Украины.
 
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, установлено что в конце 2019 Госагентство проведело торги по проведению капремонта кровель холодильного склада.
 
Торги выиграло одно из ООО.
 
Был заключен договор о проведении ремонтных работ.
 
Обвиняемый в халатности инженер подписал акты выполненных работ, не соответствовавшие действительности.
 
Ввиду того, что инженер не проверил достоверность информации о работах, государству был нанесен ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.
 
Теперь неосмотрительному мужчине грозит срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.
 
Напомним, что, как мы ранее сообщали, в халатности обвиняется инспектор ювенальной службы - замучен ребенок, бизнесмен, лишивший детей тепла, целая группа чиновников  и лесничий, не сберегшие лес от черных лесорубов, начальник тюрьмы, из-за договоров о закупках.       
 
 
Тэги:  халатность, афера, харьков, мошенничество, ущерб
 
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