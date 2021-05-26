26.05.2021 18:49
Ущерб в 800 тысяч: В Харькове будут судить халатного инженера (ФОТО)
В Харькове направлен в суд обвинительный акт в отношении доверчивого чиновника.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылась на сайт Облпрокуратуры, в халатности обвиняется один из главных инженеров Госагентства резерва Украины.
Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, установлено что в конце 2019 Госагентство проведело торги по проведению капремонта кровель холодильного склада.
Торги выиграло одно из ООО.
Был заключен договор о проведении ремонтных работ.
Обвиняемый в халатности инженер подписал акты выполненных работ, не соответствовавшие действительности.
Ввиду того, что инженер не проверил достоверность информации о работах, государству был нанесен ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.
Теперь неосмотрительному мужчине грозит срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.