26.05.2021 18:49

Ущерб в 800 тысяч: В Харькове будут судить халатного инженера (ФОТО)

В Харькове направлен в суд обвинительный акт в отношении доверчивого чиновника.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылась на сайт Облпрокуратуры, в халатности обвиняется один из главных инженеров Госагентства резерва Украины.

Как сообщил руководитель окружной прокуратуры Игорь Белодед, установлено что в конце 2019 Госагентство проведело торги по проведению капремонта кровель холодильного склада.

Торги выиграло одно из ООО.

Был заключен договор о проведении ремонтных работ.

Обвиняемый в халатности инженер подписал акты выполненных работ, не соответствовавшие действительности.

Ввиду того, что инженер не проверил достоверность информации о работах, государству был нанесен ущерб на сумму почти 800 тыс. грн.

Теперь неосмотрительному мужчине грозит срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.