01.06.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 1 июня

Активность, энергичность и пробивные способности, которыми обещают наделить звезды, позволит за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв в любых областях.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Взгляды Овна будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Овну будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Овен по своей воле влезать во вторник будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.



Телец (21 апреля – 21 мая)

В голову Тельца может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Тельцу во вторник и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, во вторник имеет хорошие шансы реализоваться.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы способны показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. даже в занятии обычной бухгалтерией Близнецы могут испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.



Рак (22 июня – 23 июля)

Девизом дня у Рака станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Рака все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Раку во вторник ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!



Лев (24 июля – 23 августа)

В душе Льва проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Льву подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности во вторник нет. Ну, или почти нет.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Творческий потенциал Девы достигнет максимума! В этот день ей не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. у Девы есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе во вторник тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Перед Весами редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Весам во вторник захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ничто не сможет испортить Скорпиону настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на его пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Скорпиона на второй план или как-либо затмить его достоинства. Звезды предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками во вторник очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Скорпиона из-за них меньше не станет.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрельцу лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Стрельцов в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды во вторник будут склонять Стрельца к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Козерогу полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Водолею следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций во вторник будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы могут осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности во вторник, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.