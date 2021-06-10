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10.06.2021  20:07   

Пьяное ДТП: В Харькове водила вылетел с дороги и пробил забор (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: Пьяный водитель вылетел с дороги, пробив забор дома

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Сортировке - пьяное ДТП.

Авария произошла на улице Беркоса.

Водитель во хмелю вылетел с дороги и "прошил" забор частного дома.

Махал руками, запрещал снимать.
 
В итоге отказалась проходить на месте алкотестер и ее увезли в полицию.

Подробностей о пострадавших нет.

Напомним, что ранее мы писали о ДТП иномарки, залетевшей под фуру.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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