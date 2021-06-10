10.06.2021 20:07

Пьяное ДТП: В Харькове водила вылетел с дороги и пробил забор (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Сортировке - пьяное ДТП.

Авария произошла на улице Беркоса.

Водитель во хмелю вылетел с дороги и "прошил" забор частного дома.

Махал руками, запрещал снимать.

В итоге отказалась проходить на месте алкотестер и ее увезли в полицию.

Подробностей о пострадавших нет.

Напомним, что ранее мы писали о ДТП иномарки, залетевшей под фуру.