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10.06.2021  20:39   

Ограбление на 30 миллионов: В Харькове налетчик чуть не освободился из-под стражи(ФОТО)

Оставлен под стражей, подозреваемый в разбое.

В Харькове продлен арест рецидивисту-грабителю. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, Фрунзенский районный суд Харькова продлил меру пресечения, оставив под стражей без права внесения залога разбойнику , совершившему крупное ограбление.
 
Несмотря на откровенный саботаж адвокатом подозреваемого судебного разбирательства о продлении меры пресечения, решением суда в открытом судебном заседании с использованием средств видеосвязи, удовлетворено ходатайство следователя о продлении подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, до 2 августа 2021 года.
 
Напомним, что по данным следствия, 2 сентября 2020 трое мужчины проникли на территорию офиса, расположенного в Немышлянском районе Харькова, напав на учредителя ООО, нанося ему удары и угрожая пистолетом.
 
Связав мужчину пластиковыми хомутами, преступники нашли ключи от сейфа и завладели средствами, которые принадлежат потерпевшему - почти 1 200 000 долларов США, 50 тыс. евро, 500 тыс. грн.
 
4 сентября 2020 удалось установить ​​личность одного из нападавших - 60-летнего рецидивиста и сообщено о подозрении по факту разбоя (ч. 4 ст. 187 УК Украины).
 
20 января 2021сообщено о подозрении еще одному грабителю.
 
9 февраля 2021 к ним присоединился третий мужчина.
 
Всем трем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
Им светит срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
 
Тэги:  ограбление, налет, харьков
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