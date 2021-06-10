Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 июня

ГСЧС присвоила погоде пятницы I уровень опасности, желтый. Ночью и утром туман, днем град и шквал, 15-20 м/с.
Под влиянием малоградиентного поля пониженного давления в Харькове продолжаются кратковременные ливни, грозы, днем град и шквал 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 70%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 43%. Температура воздуха +22°...+19C (ощущается как +22°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 0%. Космический штиль. В течение дня будут происходить лишь небольшие геомагнитые колебания, которые не вызовут магнитные бури.
Народные приметы. В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.
День выдался жарким, значит мало вылезет грибов-колосовиков.
Дождливый день – к богатому урожаю ржи.
Прислушайтесь к своей интуиции и к своим снам – они способны дать немало ценных советов. День хорош для вложений, но не подходит для покупок – начав тратить, сегодня трудно остановиться.
ГСЧС присвоила погоде пятницы I уровень опасности, желтый. Ночью и утром туман, днем град и шквал, 15-20 м/с.
Сегодня – один из самых больших христианских праздников, который празднуется на сороковой день после Пасхи, – Вознесение Господне.
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