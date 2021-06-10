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10.06.2021  14:58   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 июня

ГСЧС присвоила погоде пятницы I уровень опасности, желтый. Ночью и утром туман, днем ​​град и шквал, 15-20 м/с.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 11 июня

Под влиянием малоградиентного поля пониженного давления в Харькове продолжаются кратковременные ливни, грозы, днем ​​град и шквал 15-20 м/с, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 16%. Температура воздуха +15°...+19°C (ощущается как +19°C). Ветер юго-восточный, 1 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 70%. Температура воздуха +23°...+25°C (ощущается как +26°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 72%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 43%. Температура воздуха +22°...+19C (ощущается как +22°C). Ветер юго-западный, 3 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 0%. Космический штиль. В течение дня будут происходить лишь небольшие геомагнитые колебания, которые не вызовут магнитные бури.

Народные приметы. В прежние времена в этот день наблюдали за воробьями: если они веселы, подвижны, драчливы - к хорошей погоде.

День выдался жарким, значит мало вылезет грибов-колосовиков.

Дождливый день – к богатому урожаю ржи.

 

Тэги:  погода в харькове, харьков
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