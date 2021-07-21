21.07.2021 11:51

В Харькове возобновит движение один из троллейбусных маршрутов

Движение троллейбуса №13 будет восстановлено с 22 июля по основному маршруту.



city.kharkov.ua

Об этом РЕДПОСТ стало известно в Департаменте инфраструктуры. Маршрут троллейбуса №13 пройдет от разворотного круга «Зустріч» до ст. м. «Защитников Украины».

По информации департамента, это связано с завершением работ по реконструкции перекрестка пр. Московский - ул. Полевая.

Ранее, на время ремонтных дорожных работ, троллейбус №13 следовал до ст. м. «Турбоатом».

Напомним, в связи с реконструкцией тепловой сети движение транспорта по Григорьевскому шоссе, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Камской, запрещается с 8.00 17 мая до 1 октября 2021 года.