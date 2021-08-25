25.08.2021 14:36
Харьков — витрина успехов всей страны: эксперты комментируют открытие Зоопарка
Харьковский зоопарк, который на этой неделе принял первые экскурсии, назвали проектом национального значения.
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Об этом пишет РЕДПОСТ
. Такие оценки дали ему политические эксперты, комментируя долгожданный городской Зоопарк, на полное обновление которого ушло пять лет.
По мнению
Александра Кочеткова Харьковский зоопарк выведет Харьков на новый уровень туристической привлекательности, а в целом такие объекты помогают “сшивать” страну, подчеркнув, что главную роль в этом играют "не казенно-пафосные речи наших руководителей, а те общие события и достижения, которыми можно гордиться. Причем, не только на местечковом уровне, а в масштабе Украины.
Надо, чтобы люди, особенно, молодые, путешествовали по родной стране, узнавали ее, оказывались в удивительных местах, которые не забываются. Пускай естественным, а не навязанным образом вернутся целевые школьные экскурсии под общим лозунгом “Знай и люби Украину!”», — считает Кочетков.
А политолог Сергей Быков назвал
Харьков витриной успехов страны.
«Достижения Харькова последних лет — это главная имиджевая победа на Востоке Украины. Этот город всего в 40 километрах от границы, а область граничит с прифронтовыми — Донецкой и Луганской. Объективно, Харьков в последнее время стал №1 в Украине по темпам позитивных преобразований. И особенно ценно то, что все это происходит именно на Востоке.
Харьков – эта наша “витрина успеха”. Да, есть вопросы, да, есть сложности. Но есть и наглядная динамика позитивных преобразований. Вот чего харьковчане добились исключительно своим трудом, талантом и настойчивостью», — заявил Быков.
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