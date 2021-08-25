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25.08.2021  14:36   

Харьков — витрина успехов всей страны: эксперты комментируют открытие Зоопарка

Харьковский зоопарк, который на этой неделе принял первые экскурсии, назвали проектом национального значения.


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Об этом пишет РЕДПОСТ. Такие оценки дали ему политические эксперты, комментируя долгожданный городской Зоопарк, на полное обновление которого ушло пять лет. 
 
По мнению Александра Кочеткова Харьковский зоопарк выведет Харьков на новый уровень туристической привлекательности, а в целом такие объекты помогают “сшивать” страну, подчеркнув, что главную роль в этом играют "не казенно-пафосные речи наших руководителей, а те общие события и достижения, которыми можно гордиться. Причем, не только на местечковом уровне, а в масштабе Украины.
 
Надо, чтобы люди, особенно, молодые, путешествовали по родной стране, узнавали ее, оказывались в удивительных местах, которые не забываются. Пускай естественным, а не навязанным образом вернутся целевые школьные экскурсии под общим лозунгом “Знай и люби Украину!”», — считает Кочетков. 
 
А политолог Сергей Быков назвал Харьков витриной успехов страны. 
 
«Достижения Харькова последних лет — это главная имиджевая победа на Востоке Украины. Этот город всего в 40 километрах от границы, а область граничит с прифронтовыми — Донецкой и Луганской. Объективно, Харьков в последнее время стал №1 в Украине по темпам позитивных преобразований. И особенно ценно то, что все это происходит именно на Востоке. 
 
Харьков – эта наша “витрина успеха”. Да, есть вопросы, да, есть сложности. Но есть и наглядная динамика позитивных преобразований. Вот чего харьковчане добились исключительно своим трудом, талантом и настойчивостью», — заявил Быков. 
 
Тэги:  зоопарк, успех, харьков, реконструкция, проект национального значения
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