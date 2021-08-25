Сегодня вечером вокруг стадиона Металлист в Харькове не проедешь

На время футбольного матча Лиги Чемпионов , который пройдет 25 августа в Харькове, в районе стадиона «Металлиста» будет запрещено движение.
В среду, 25 августа, с 20:00 до 24:00, будет запрещено движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, а также по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной к ул. Державинской, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на департамент инфраструктуры горсовета.
Это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча Лиги Чемпионов УЕФА между командами ФК «Шахтер» (Донецк) - ФК «Монако» (Франция, Монако).
Кроме того, в связи с тем, что Харьковский метрополитен будет работать на время дольше, будет продолжена работа автобусов, трамваев и троллейбусов по основным направлениям от станций метрополитена до 2:00 26 августа.
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День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
Утренние облака продержатся в Харькове почти весь день, лишь к вечеру погода прояснится. Днем небольшой кратковременный дождь.
25 августа для многих может стать знаковым, если они последуют названию праздника: День «Поцелуемся и помиримся» или День примирительного поцелуя.
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