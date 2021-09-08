08.09.2021 15:22 Евгений Клочко

Неделя нового учебного года: как стартовал учебный процесс в Харькове

7 дней назад харьковские школьники переступили пороги своих школ и сели за парты, чтобы получать знания.



Неделя нового учебного года: как стартовал учебный процесс в Харькове



1 сентября во всех школах Харькова начался новый учебный год. Как учатся дети, в каких условиях и чем кормят детей, корреспондент РЕДПОСТ решил это проверить на примере 39-й гимназии Новобаварского района.

Перед входом в гимназию или любую школу существует обязательное правило - надеть защитную маску. Нас встретила директор гимназии Светлана Тимошевская и провела мини-экскурсию.

"Первого сентября 422 ученика, 29 учителей начали учебный год в 39-й гимназии. На сегодняшний день все учителя и ученики здоровы. Заболеваемость отслеживается ежедневно. В этом году в нашей гимназии работают два современных кабинета - это кабинет биологии и информатики. В них всё оборудовано по последнему слову техники", - отметила Светлана Тимошевская.

А вот на втором этаже, продолжает экскурсию Светлана Тимошевская, находится наш первый класс. "В этом году наша школьная семья пополнилась на один класс - 30 учеников".

"На сегодняшний день мы имеем современный класс, отвечающий требованиям концепции "Новой украинской школы". В классе есть одноместные парты-трансформеры и стулья. Есть интерактивная доска, ноутбук, принтер.

Образовательная среда полностью информативна и соответствует возрастным и современным требованиям", - рассказывает учитель начальных классов Елена Григоренко.

Обучение - обучением, но о питании забывать не стоит! Мы направляемся в школьную столовую. Там обедают ученики 3-го класса. В меню у детей: мясная котлета, рис, салат из свежих овощей и компот.

По информации Департамента образования, паднемия внесла свои коррективы в организацию питания. График питания был изменен. Также максимально разгрузили обеденный зал. Дети кушают по 4 человека за столом, соблюдена дистанция.

"По продуктам питания конечно овощи, фрукты - сезонные. Хотя они есть и в течении всего учебного года. Сейчас - максимально витамины, мясные блюда. Увеличено потребление молочных продуктов. Дети с удовольствием едят традиционные первые, вторые блюда, а также гарниры из мяса. Есть в наличии и школьная выпечка", - рассказывает главный специалист Департамента образования Наталья Воробьёва.

В рамках реализации городской комплексной программы развития образования города Харькова на 2018-2022 годы в учебных учреждениях города ежегодно проводятся ремонты обеденных залов, пищеблоков. Так за последние 3 года, например, 29 пищеблоков, 36 обеденных залов капитально отремонтированы. И эта гимназия не является исключением.

"Современная мебель, яркие цвета - всё для того, чтобы формировать у ребенка культуру питания. Ребёнку нужны современные и комфортные условия, которые и создаются в учебных заведениях города. Лишь только в этом году около 10 учебных заведений получили ремонты на пищеблоках и где-то около 15 получили капитальные ремонты обеденных залов. Это в каждом районе города. И это достаточно хороший показатель", - резюмирует Наталья Воробьёва.

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