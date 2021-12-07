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07.12.2021  17:47   Дмитрий Колоней

Огонь вырывается наружу: в Харькове полыхает квартира (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.

Сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети. По информации популярного телеграмм-канала, в Харькове произошел пожар в высотном здании.

Огнем охвачена квартира на восьмом этаже жилого дома, расположенного по Садовому проезду, 18.

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Пламя бушует в квартире, вырываясь наружу. 

Подробностей о причине пожара и пострадавших на данный момент нет.

Напомним, ране мы писали о бушевавшем пожаре фуры на трассе под Харьковом.

Тэги:  пожар, харьков, садовый проезд
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