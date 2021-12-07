Огонь вырывается наружу: в Харькове полыхает квартира (видео)

О пожаре в Харькове сообщают очевидцы.
Сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети. По информации популярного телеграмм-канала, в Харькове произошел пожар в высотном здании.
Огнем охвачена квартира на восьмом этаже жилого дома, расположенного по Садовому проезду, 18.
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Пламя бушует в квартире, вырываясь наружу.
Подробностей о причине пожара и пострадавших на данный момент нет.
Напомним, ране мы писали о бушевавшем пожаре фуры на трассе под Харьковом.
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В преимущественно пасмурный вторник временами будет идти дождь. Туман, видимость 200 – 500 метров.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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