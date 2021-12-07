07.12.2021 17:30 Дмитрий Колоней

Хулиганил в метро: в Харькове пойман на горячем подросток (фото)

На 17-летнего парня в Харькове был составлен протокол.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на отделение полиции в метрополитенге, стражи порядка харьковской подземки обнаружили курившего на станции метро "Ботанический сад" 17-летнего подротска, учащегося одного из городских учебных заведений.

Инспектор по ювенальной превенции провела профилактическую беседу с юношей, рассказав о вреде курения и о том, чем грозит молодому человеку нарушение правил поведения в общественных местах. По факту нарушения общественного порядка полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее мы писали о ночной стрельбе на станции метро «Госпром».