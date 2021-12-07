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07.12.2021  17:30   Дмитрий Колоней

Хулиганил в метро: в Харькове пойман на горячем подросток (фото)

На 17-летнего парня в Харькове был составлен протокол.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на отделение полиции в метрополитенге, стражи порядка харьковской подземки обнаружили курившего на станции метро "Ботанический сад" 17-летнего подротска, учащегося одного из городских учебных заведений. 
 
 
Хулиганство Харьков: В метро пойман подросток, куривший на станции "Ботанический сад"
 
Инспектор по ювенальной превенции провела профилактическую беседу с юношей, рассказав о вреде курения и о том, чем грозит молодому человеку  нарушение правил поведения в общественных местах. По факту нарушения общественного порядка полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 175-1 (курение табачных изделий в запрещенных местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
 
Напомним, ранее мы писали о ночной стрельбе на станции метро «Госпром».
 
 
Тэги:  хулиган, курил в метро, харьков
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