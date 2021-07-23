Главная Новости Харькова Общество В зоопарке рассказали, в каких условиях живет попугай Кернеса
23.07.2021  17:38   

В зоопарке рассказали, в каких условиях живет попугай Кернеса

В Харьковском зоопарке проживает удивительная птица по имени Джонни. Ранее попугай жил в приемной городского совета и, возможно, именно он вдохновил бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса на создание райского уголка для животных в самом центре любимого города, предполагают в зоосаде.

Попугай Кернеса переехал в зоопарк. Новости Харькова
 
Джонни живет в дружной компании других ар, чувствует себя комфортно и проявляет себя как товарищеская птица. Попугаи ара это очень умные и сообразительные птицы, они справедливо считаются наиболее интеллектуально одаренным видом из всех птиц, способных говорить. Ары очень требовательны к своему рациону, в его состав обязательно входят зерновые смеси, фрукты, орехи, яйца и сыр, как источник белка и кальция. Наш Джонни настоящий сладкоежка, очень любит сладкие фрукты: если ему предложить на выбор вишню и черешню, он конечно же выберет сладкую и сочную черешню, - рассказывает Елизавета Ткачева, сотрудник зоопарка.
 
Также она добавляет, что Джонни нравится свежий веточный корм фруктовых деревьев и ивы, который служит источником витаминов, принадлежностями для стачивания клюва.
 
Сейчас в распоряжении попугаев просторный зимний вольер и уже вскоре, в летнее время, птицы будут жить в авиарии, площадью которого более 1000 м.кв., где они смогут летать и гнездиться на необходимой высоте. В природе для места жительства птицы выбирают субтропические и тропические леса и саванны.
 
Поэтому условия пребывания птиц в зоопарке отвечают именно всем потребностям попугаев, которые были у них в природе. В теплое время года птицы будут находиться в летнем вольере на свежем воздухе. А вот в зимнем помещении все также сделано для их комфорта. Система кондиционирования создает необходимый микроклимат для попугаев, чтобы они чувствовали себя как дома, в дикой природе.
 
Напомним, в Харьковском зоопарке в новые помещения переехали попугаи ара. Их специально сделали максимально приближенным к природным условиям.
 
Тэги:  харьков, зоопарк, попугай
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