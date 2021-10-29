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29.10.2021  12:10   

Вся жизнь Михаила Добкина состоит из сплошных неудачных попыток, - харьковский блогер

Медиа-забросы по кислородной теме стали выпадами отчаяния человека, который понял, что второй тур ему не светит, прокомментировал пиар Добкина на ковиде в Фейсбук известный харьковский блогер Александр Костенко.

"Раньше нужно было про скорые помощи" - блогер о пиаре Добкине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Харьковские известия».
 
Жил бы себе дальше Добкин, генерил бы смешные информповоды, вел бы смешную предвыборку, но он решил выйти с козырей и продвигать ковидную тему, пишет Костенко.
 
«В октябре он внезапно встал на защиту жертв пандемии и написал в своем аккаунте в фейсбуке десяток постов по ковиду, причем первый из них был ровно сразу после поста о регистрации кандидатом в мэры.
 
Позже Михаил сообщил, что сам снабжает городские больницы кислородом и проводит трассы. И честь бы ему и хвала, так в разные пики эпидемии поступали разные харьковские бизнесмены и просто неравнодушные, но оказалось, что в названных Добкиным медучреждениях них#ра не слышали ни о Добкине, ни о его кислороде», — отмечает блогер.
 
 
Блогер честно проштудировал соцсети Добкина, но так и не нашел на его медиаплощадках опровержений, что главврачи оболгали Михаила, как не обнаружил и других пиков беспокойства Добкина о ковиде, кроме как в предвыборку.
 
«Три поста были. Два в марте (один — с недоумением, что не смог госпитализировать знакомого, другой — с призывом бороться и организоваться), а еще один, очень симптоматичный, от 8 сентября — там Добкин ругает городские власти за провал вакцинации. При этом я не нашел ни одного высказывания Михаила в пользу вакцин», — пишет блогер.
 
По мнению блогера, нелепые медиа-забросы Добкина по кислородной теме были выпадами отчаяния человека, который понял, что второй тур ему не светит.
 
«Не стоило трогать ковидную тему, Михаил. во время всех трех пиков и между ними вас тут в Харькове и рядом не стояло», — резюмировал Костенко.
 
Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в Харьковском городском совете слова Добкина о голосовании на дому опровергли цифрами.
 
Источник:   Харьковские известия
 Тэги:  добкин, выборы, харьков
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