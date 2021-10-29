29.10.2021 12:10

Вся жизнь Михаила Добкина состоит из сплошных неудачных попыток, - харьковский блогер

Медиа-забросы по кислородной теме стали выпадами отчаяния человека, который понял, что второй тур ему не светит, прокомментировал пиар Добкина на ковиде в Фейсбук известный харьковский блогер Александр Костенко.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Харьковские известия».

Жил бы себе дальше Добкин, генерил бы смешные информповоды, вел бы смешную предвыборку, но он решил выйти с козырей и продвигать ковидную тему, пишет Костенко.

«В октябре он внезапно встал на защиту жертв пандемии и написал в своем аккаунте в фейсбуке десяток постов по ковиду, причем первый из них был ровно сразу после поста о регистрации кандидатом в мэры.

Позже Михаил сообщил, что сам снабжает городские больницы кислородом и проводит трассы. И честь бы ему и хвала, так в разные пики эпидемии поступали разные харьковские бизнесмены и просто неравнодушные, но оказалось, что в названных Добкиным медучреждениях них#ра не слышали ни о Добкине, ни о его кислороде», — отмечает блогер.

Читайте также: Комитет избирателей Украины назвал предвыборные обещания Добкина популизмом и обещанием денег

Блогер честно проштудировал соцсети Добкина, но так и не нашел на его медиаплощадках опровержений, что главврачи оболгали Михаила, как не обнаружил и других пиков беспокойства Добкина о ковиде, кроме как в предвыборку.

«Три поста были. Два в марте (один — с недоумением, что не смог госпитализировать знакомого, другой — с призывом бороться и организоваться), а еще один, очень симптоматичный, от 8 сентября — там Добкин ругает городские власти за провал вакцинации. При этом я не нашел ни одного высказывания Михаила в пользу вакцин», — пишет блогер.

По мнению блогера, нелепые медиа-забросы Добкина по кислородной теме были выпадами отчаяния человека, который понял, что второй тур ему не светит.

«Не стоило трогать ковидную тему, Михаил. во время всех трех пиков и между ними вас тут в Харькове и рядом не стояло», — резюмировал Костенко.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал, что в Харьковском городском совете слова Добкина о голосовании на дому опровергли цифрами