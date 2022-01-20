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20.01.2022  08:33   Рита Парфенова

В девяти районах Харькова отключат холодную воду 20 января. Список адресов

В части домов девяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:

  • ул. Библика (2-й Пятилетки), 61 (п. №4) до 20:00 20 января.

Киевский район:

  • б-р Мира, 1 (п. №1, стояк),
  • ул. Физкультурная (ч/с),
  • ул. Фестивальная (ч/с),
  • ул. Кольцевая (ч/с),
  • ул. Ивана Поддубного (Совхозная) (ч/с),
  • ул. Прудная (ч/с),
  • ул. Трудовая (ч/с),
  • б-р Садовый (ч/с) до 20:00 20 января.

Московский район:

  • ул. Гарибальди, 2 (п. №2, спаренный стояк),
  • ул. Академика Павлова, 160-г (стояк) до 17:00 20 января.

Немышлянский район:

  • ул. Ощепкова, 14/2 (п. №4, стояк) до 17:00 20 января.

Новобаварский район:

  • ул. Селянская, 24 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 20 января.

Основянский район:

  • ул. Машинистов, 14 (п. №1, стояк) до 20:00 20 января,
  • ул. Вокзальная, 10 (п. №5, стояк) до 18:00 20 января.

Слободской район:

  • пр. Гагарина, 165 (кор. №1, п. №1, стояк) до 17:00 20 января,
  • ул. Танкопия, 18-а до 18:00 20 января,
  • ул. Зерновая, 6/8 (п. №2, стояк) до 20:00 20 января.

Холодногорский район:

  • ул. Счастливая, 20 (п. №1, стояк) до 20:00 20 января.

Шевченковский район:

  • ул. Клочковская, 29 до 20:00 20 января.

Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 19 января было отключено холодное водоснабжение в части домов Харькова.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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