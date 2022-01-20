В девяти районах Харькова отключат холодную воду 20 января. Список адресов

В этот день

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды Сегодня легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вообще в этот день не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 20 января В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.