20.01.2022 08:25

Водителя, который снес столб на Клочковской, нашли (фото)

Водителю звакуатора выписали штраф за нарушение ПДД, повлекшее механические повреждения.

Как писал РЕДПОСТ, 19 декабря около часа дня на улице Ботанической, 2 водитель эвакуатора совершил ДТП, которое нанесло ущерб коммунальной собственности города.



Патрульные разыскали нарушителя. По предварительной информации, водитель автомобиля Mercedes Benz, двигаясь задним ходом, не убедился, что это будет безопасным и совершил наезд на фонарный столб. В результате наезда автомобиль и столб получили механические повреждения.



На водителя патрульные составили административный протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее механические повреждения) КУоАП.



Ранее мы писали, что администрация СКП "Харьковзеленстрой" ищет водителя эвакуатора, который 19 января совершил ДТП в Харькове и скрылся.