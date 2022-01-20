20.01.2022 08:00

20 января: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

По народному календарю 20 января – Иван-бражник. Другие названия праздника: Иванов день, Иоанн Креститель, Свадебник, Зимний свадебник, Перезимник, Бражник, Зимний Мясоед.

Свое название день получил в честь Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи. По преданию, он предсказал пришествие Иисуса Христа, а затем и крестил его в водах Иордана.



Бражником же Ивана (Иоанна) назвали потому, что в этот день принято было «запивать» зло; при этом приговаривали: «Празднуй раз в месяц — будешь веселым; запразднуешь каждый день — будешь голым».



Однако прежде чем сесть за стол, полагалось выпить крещенской воды, чтобы запастись здоровьем на целый год.



В течение Мясоеда — периода между Рождеством и Масленицей — массово праздновали свадьбы. Поэтому в день Ивана-бражника «запивали» и счастье девичье — часто наскоро сложенное, против воли невесты. Считалось, что если в этот день «обмыть» горе супружества без взаимной любви, то в семейной жизни будущую жену ждет меньше слез.



Окончание святочных гуляний означало возвращение к привычной жизни. Например, на посиделки вновь полагалось приходить с работой (в праздничные дни молодежь на посиделках только веселилась).



Праздник Ивана-бражника называли также Перезимником. Говорили, что он «о весне весть подает». Ясная и холодная погода в этот день предвещала засушливое лето, а пасмурная и снежная — обильный урожай. Богатые хлеба обещали и утренние туманы на Ивана-бражника.



***

20 января мировая общественность отмечает экологический праздник в честь одной из самых необычных птиц в мире – День осведомленности о пингвинах.



Пингвины – очаровательные и дружелюбные создания, они забавно ходят, изящны и быстры в воде. У большинства людей они вызывают симпатию и улыбку. Но их численность с каждым годом постепенно сокращается, в том числе и из-за человека. Так, среди 18 видов пингвинов к началу 21 века три вида признаны находящимися на грани вымирания, семь видов находятся под угрозой исчезновения.



Поэтому сегодняшний праздник – повод узнать больше об этих замечательных птицах и среде их обитания, и подумать, что мы можем сделать для сохранения окружающего нас мира и природы.



Кстати, есть еще один праздник, посвященный этим нелетающим птицам – Всемирный день пингвинов, который ежегодно отмечается 25 апреля.



Также в этот день...



В 1265 году граф Лестерский впервые созвал на сессию английский парламент.



1714 – Петр I издал указ, согласно которому дворянину, не постигшему основ знаний, необходимых для службы, запрещалось жениться ... Под вопли родителей дворянские отроки отправлялись за счет государства за границу, где обучались различным специальностям.



1804 – родился Эжен Сю, французский писатель, особенно известный благодаря своим романам «Парижские тайны» и «Вечный жид».



1857 – родился Владимир Бехтерев, врач-психиатр, академик, основоположник рефлексологии и патопсихологии.



1892 – состоялся первый в истории баскетбольный матч (Спрингфилд, Массачусетс, США).



1920 – родился Федерико Феллини, итальянский режиссер, чудотворец от кинематографии.



1929 – в США выпускается первый в мире полностью озвученный фильм «В старой Аризоне».



1946 – президент США Трумэн основал Центральную разведывательную группу, ставшую впоследствии ЦРУ.



1946 – родился Дэвид Линч, американский кинорежиссер, сотрясатель зрительской психики. Один «Твин Пикс» чего стоит...



1952 – родилась Ирина Аллегрова, эстрадная певица.



1958 – на улицах Лондона появились первые радары контроля за скоростью автомобилей.



1963 – родилась Ингеборга Дапкунайте, актриса литовского происхождения и телеведущая.



1976 – родилась Анастасия Волочкова, звезда балета и светских скандалов.



1990 – «черный январь»: в ночь 3 19 на 20 января по указанию президента СССР Михаила Горбачева, советская армия с суши и с моря напали в Баку на безоружных людей, погибло более 150 человек и ранены 100.



1991 – в Крымской области УССР состоялся Всекрымский референдум о восстановлении Крымской АССР, результаты которого признала Украина.



1996 – лауреат Нобелевской премии мира, лидер Организации Освобождения Палестины Ясир Арафат стал первым в истории палестинского народа демократически избранным лидером.



2002 – песня «My Sweet Lord» Джорджа Харрисона возглавила чарты – через 31 год после первого попадания на вершину рейтинга.



2009 – 44-м президентом Соединенных Штатов стал Барак Обама – первый темнокожий президент США.



2017 – 45-м президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп – старейший на момент первой инаугурации.



Именины отмечают: Афанасий, Василий, Иван, Павел.