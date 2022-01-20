20.01.2022 08:00

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Сегодня легко принять желаемое за действительное, поэтому будьте осторожны с деньгами. Вообще в этот день не стоит делать ответственные шаги и совершать крупные покупки.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен способен покорить своим обаянием всех! День наделяет его умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает его превосходным оратором. Если Овен планировал поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать! И пусть он склонен преувеличивать и фантазировать прямо на ходу – именно это и станет его волшебным ключом к сердцам окружающих.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Тельца будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет он взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще… За рассуждениями о том, какая из них лучше, Телец вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды не будут склонять Близнецов к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато их яркая фантазия не будет знать преград! Близнецам будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Рак (22 июня – 23 июля)

Раку вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, он незаметно превысил свой бюджет, сделал не ту покупку или же существует неясность с его счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Рак должен быть к этому готов. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться самостоятельно исправить ситуацию – поверьте, будет только хуже. Если же Рак не может ждать, ему придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.

Лев (24 июля – 23 августа)

Льву может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Льву гениальными, звезды советуют ему умерить свой пыл: есть большая вероятность того, что Лев принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве не стоит даже браться за дела, в которых она не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Дева просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато у Девы будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды советуют Весам вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Весам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Их мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал – на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты – вот то, что способно сделать Весы по-настоящему счастливыми! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Звезды советуют Скорпиону серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью – на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды советуют Скорпиону, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Стрелец хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное – не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим «кем-то» окажется он сам! Выбить его из колеи и заставить переживать способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды советуют Козерогу не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли – это все-таки не гильотина, а анальгин.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолей сумеет сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, он погрузится в «здесь» и «сейчас». В этот день Водолей не настроен торопиться – он находится в гармонии с миром и сумеет сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны вывести Водолея из созерцательного, медитативного настроя – скорее всего, Водолей найдет способ их отложить.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы способны то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам – крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Рыбы сумеют встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Рыбы способны дать волю чувствам: их реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше Рыбам погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые им под силу решить в одиночку.