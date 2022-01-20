20.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 20 января

В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.





Под влиянием барического гребня высокого давления, слабого ветра и прояснений произойдет охлаждение приземного слоя воздуха. Ожидается ощутимое снижение температуры воздуха, особенно в ночные и утренние часы. Этому также будет способствовать наличие свежего снежного покрова. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 20 января

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -12°...-7°C (ощущается как -19°C). Ветер юго-западный, 2 м/с. Влажность воздуха 97%. Атмосферное давление 753 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 4%. Температура воздуха -4°...-5°C (ощущается как -11°C). Ветер южный, 4 м/с. Влажность воздуха 93%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 14%. Температура воздуха -5°...-6°C (ощущается как -11°C). Ветер южный, 5 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В четверг, 20 января 2022 года ожидается небольшое повышение активности Солнца ближе к вечеру. Но магнитные бури в этот день не прогнозируют эксперты.



Народные приметы. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.



К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла: «Трещи, мороз не трещи — минули Водохрещи: дуй, вьюга, не дуй — к Великодню пошло».