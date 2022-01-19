19.01.2022 21:59 Дмитрий Колоней

ДТП Харьков: Появилась запись момента аварии на Центральном рынке (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в мировой паутине появилась видеозапись момента аварии на рынке в центре Харькова.

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Напомним, ранее мы писали о ДТП, входе которого водитель влетел в забор на харьковском рынке. Водитель под шофэ снес 4 секции ограждения. По предварительной информации, алкотестер показал 1.42 промилле.