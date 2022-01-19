ДТП Харьков: Появилась запись момента аварии на Центральном рынке (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в мировой паутине появилась видеозапись момента аварии на рынке в центре Харькова.
Читайте также: Мужчина лежит на дороге в снегу: в Харькове сбили курьера Глово (фото)
Напомним, ранее мы писали о ДТП, входе которого водитель влетел в забор на харьковском рынке. Водитель под шофэ снес 4 секции ограждения. По предварительной информации, алкотестер показал 1.42 промилле.
Комментариев: 0
Если в отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночной снегопад продолжится утром, но к полудню должен закончиться.
Сегодня православные отмечают Крещение Господне – в память крещения Иисуса Христа в водах Иордана.
влажность:
давление:
ветер: