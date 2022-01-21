21.01.2022 11:05 Рита Парфенова

Под Харьковом на пожаре в кухне погибла женщина

Вероятном причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.

О пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Заречной села Слободское Харьковского района спасателям сообщили 20 января в 22.30, передает РЕДПОСТ.



Огонь до прибытия пожарных успели потушить соседи. Пожар произошел в квартире 1-го этажа. На площади в 2 квадратных метра горели домашние вещи.



На кухне находилось тело хозяйки дома, 1962 года рождения. Она задохнулась продуктами горения.



По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Напомним, утром днем 19 января в поле возле села Ковалевка Краснокутской ОТГ сгорел бытовой вагончик. На пепелище обнаружены останки тела погибшего 64-летнего мужчины, работавшего охранником в частной организации.