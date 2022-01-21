21.01.2022 10:47 Анжелика Демидова

Послепраздничная депрессия. Как не впасть в уныние - советы психолога

Закончилась череда новогодних и рождественских праздников, а вместе с ними веселье, застолья и всегда сопутствующее тому приподнятое настроение. Поэтому не удивительно, говорят психологи, что у многих людей возникает послепраздничная хандра. Как её избежать выясняла корреспондент портала РЕДПОСТ.

Хлопоты по подготовке к праздникам, готовка угощений, покупка подарков, походы к друзьям, приёмы гостей и постоянная суета - всё это уже позади. Не нужно куда-то мчаться, что-то организовывать и о чём-то беспокоиться. Казалось бы, вот наконец-то, можно спокойно выдохнуть. Но оказывается, что именно в это время у многих людей возникает чувство опустошения и уныния.

Психологи называют такое состояние послепраздничной депрессией, говорит кандидат психологических наук Лариса Гресь. Объясняет, это может быть обусловлено двумя группами причин: психологическими - из-за обострения внутри личностного конфликта и биологическими - из-за нарушения обмена веществ.

Биологические причины послепраздничной депрессии

Алкоголь. Даже его умеренное употребление, но в столь продолжительный период праздничных дней, ведёт к утрате серотонина - "гормона радости".

Переедание. Это не только плохое самочувствие, но и в последствие лишние килограммы, не удовлетворённость своим внешним видом, что также не добавляет хорошего настроения, наоборот, вызывает чувство досады и укоризны.

Нарушение привычного распорядка дня. Это приводит к сбою работы организма, не хватке гормонов, пищеварительных соков. Результат - нарушение обмен веществ.

Нервное перенапряжение. Это связано с постоянными пред праздничными заботами. Такое состояние чревато эмоциональным истощением и в итоге снижением иммунитета", - объясняет психолог Лариса Гресь.

Психологические причины послепраздничной депрессии

Разочарование. Суть в том, что Новый год в какой-то мере – праздник с детства. Поэтому тем, кому свойственно верить в чудеса, быть сентиментальным, свойственно и разочаровываться. Потому что у одних праздник прошёл не на должном уровне, у других - подарки недооценены. Ожидания не оправдались.

Финансовые трудности.

Новогодние праздники провоцируют излишние финансовые траты, это может вызывать приступы излишней тревоги. Ситуация безденежья, неуверенность в завтрашнем дне некоторыми воспринимается как катастрофа.

Возвращение к трудовым будням. Новогодние рождественские праздники самые продолжительные, и после столь длительных выходных не так просто включиться в работу, особенно, если она ещё и не вызывает большого удовлетворения. Это только усугубляет стресс", - констатирует Лариса Гресь .

Как преодолеть послепраздничную депрессию.

Чтобы не страдать после праздников, важно изначально не иметь от них слишком больших ожиданий. Мечтать - это хорошо, просто надо соотносить мечты с текущей реальностью.

Процесс адаптации после праздников должен проходить не спешно, в норму следует приходить постепенно.

Устройте разгрузочные дни для организма, исключите из рациона спиртное.

Постарайтесь наладить свои биологические часы, вернитесь к прежнему режиму жизни.

Займитесь физическими упражнениями. Полезны будут прогулки, особенно в солнечные дни. Посетите бассейн, SPA-салон.

Если это не помогает, Лариса Гресь советует обратиться к специалистам, потому, что продолжительная хандра, может превратиться и в продолжительную депрессию.