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21.01.2022  10:47   Анжелика Демидова

Послепраздничная депрессия. Как не впасть в уныние - советы психолога

Закончилась череда новогодних и рождественских праздников, а вместе с ними веселье, застолья и всегда сопутствующее тому приподнятое настроение. Поэтому не удивительно, говорят психологи, что у многих людей возникает послепраздничная хандра. Как её избежать выясняла корреспондент портала РЕДПОСТ.

Как не впасть в депрессию после праздников: советы психолога
 
Хлопоты по подготовке к праздникам, готовка угощений, покупка подарков, походы к друзьям, приёмы гостей и постоянная суета - всё это уже позади. Не нужно куда-то мчаться, что-то организовывать и о чём-то беспокоиться. Казалось бы, вот наконец-то, можно спокойно выдохнуть. Но оказывается, что именно в это время у многих людей возникает чувство опустошения и уныния.
 
Психологи называют такое состояние послепраздничной депрессией, говорит кандидат психологических наук Лариса Гресь. Объясняет, это может быть обусловлено двумя группами причин:  психологическими - из-за обострения внутри личностного конфликта и биологическими - из-за нарушения обмена веществ.
 

Биологические причины послепраздничной депрессии

  • Алкоголь. Даже его умеренное употребление, но в столь продолжительный период праздничных дней, ведёт к утрате серотонина - "гормона радости". 
  • Переедание. Это не только плохое самочувствие, но и в последствие лишние килограммы, не удовлетворённость своим внешним видом, что также не добавляет хорошего настроения, наоборот, вызывает чувство досады и укоризны.
  • Нарушение привычного распорядка дня. Это приводит к сбою работы организма, не хватке гормонов, пищеварительных соков. Результат - нарушение обмен веществ.
  • Нервное перенапряжение. Это связано с постоянными пред праздничными заботами. Такое состояние чревато эмоциональным истощением и в итоге снижением иммунитета", - объясняет психолог Лариса Гресь.
 

Психологические причины послепраздничной депрессии

  • Разочарование. Суть в том, что Новый год в какой-то мере – праздник с детства. Поэтому тем, кому свойственно верить в чудеса, быть сентиментальным, свойственно и разочаровываться. Потому что у одних праздник прошёл не на должном уровне, у других - подарки недооценены. Ожидания не оправдались.
  • Финансовые трудности.
  • Новогодние праздники провоцируют излишние финансовые траты, это может вызывать приступы излишней тревоги. Ситуация безденежья, неуверенность в завтрашнем дне некоторыми воспринимается как катастрофа.
  • Возвращение к трудовым будням. Новогодние рождественские праздники самые продолжительные, и после столь длительных выходных не так просто включиться в работу, особенно, если она ещё и не вызывает большого удовлетворения. Это только усугубляет стресс", - констатирует Лариса Гресь .
 

Как преодолеть послепраздничную депрессию.

Чтобы не страдать после праздников, важно изначально не иметь от них слишком больших ожиданий. Мечтать - это хорошо, просто надо соотносить мечты с текущей реальностью. 
Процесс адаптации после праздников должен проходить не спешно, в норму следует приходить постепенно.
 
  • Устройте разгрузочные дни для организма, исключите из рациона спиртное.
  • Постарайтесь наладить свои биологические часы, вернитесь к прежнему режиму жизни.
  • Займитесь физическими упражнениями. Полезны будут прогулки, особенно в солнечные дни. Посетите бассейн, SPA-салон.
Если это не помогает, Лариса Гресь советует обратиться к специалистам, потому, что продолжительная хандра, может превратиться и в продолжительную депрессию.
 
Тэги:  депрессия, хандра, харьков
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